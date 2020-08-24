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    HaberlerEge Haberleri Carettaları korumak için el ele verdiler
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    24.08.2020 - 00:04 | | AA

    Carettaları korumak için el ele verdiler

    Muğla’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Caretta carettaların balıkçılık av araçlarına takılma, ölüm oranları, beslenme alanlarının daha detaylı araştırılması amacıyla ‘Deniz Kaplumbağalarını Koruma’ projesi başlattı.

    Carettaları korumak için el ele verdiler

    DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, projenin AB tarafından da desteklendiğini söyledi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan da projeyi önemsediklerini kaydetti, “Deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalara gereken desteği vereceğiz” dedi.

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