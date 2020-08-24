24.08.2020 - 00:04 | | AA
Carettaları korumak için el ele verdiler
Muğla’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Caretta carettaların balıkçılık av araçlarına takılma, ölüm oranları, beslenme alanlarının daha detaylı araştırılması amacıyla ‘Deniz Kaplumbağalarını Koruma’ projesi başlattı.
DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, projenin AB tarafından da desteklendiğini söyledi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan da projeyi önemsediklerini kaydetti, “Deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalara gereken desteği vereceğiz” dedi.