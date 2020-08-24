Carettaları korumak için el ele verdiler

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, projenin AB tarafından da desteklendiğini söyledi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan da projeyi önemsediklerini kaydetti, “Deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalara gereken desteği vereceğiz” dedi.