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    HaberlerEge Haberleri Çareyi İzmir’de buldu
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    02.09.2020 - 07:00 |

    Çareyi İzmir’de buldu

    Artvin’de yaşayan 27 yaşındaki hâkim Beyza Deniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna’nın robotik cerrahi operasyonuyla börek tümöründen kurtuldu.

    Çareyi İzmir’de buldu

    Artvin’de yaşayan 27 yaşındaki hâkim Beyza Deniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna’nın robotik cerrahi operasyonuyla börek tümöründen kurtuldu. Robotik cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Turna’ya tavsiye üzerine ulaştığını dile getiren Deniz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ameliyatla ilgili olarak bilgi veren Turna da, “Robotik cerrahi yöntemiyle kan kaybı ve travmaya yol açmadan başarıyla ameliyatı tamamladık. İyileşme süreci de hızlandı” dedi.

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