‘Çarpık kentleşme sorunu çözülecek’

Uşak Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek ve şehirde düzenli yapılaşmayı sağlayacak dev proje için bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Çakın, projeyle hem çarpık kentleşme sorununun çözüme kavuşacağını hem de bu bölgelerdeki vatandaşlar için çok daha iyi bir yaşam alanı oluşturulacağını vurguladı.



Kentin her yönüyle gelişimi için köklü projeleri yaşama geçirdiklerini ve bunları sürdüreceklerini kaydeden Çakın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’yla, özellikle merkezdeki çarpık yapılaşma sorununa, yapılacak düzenlemelerle çözüm getirilecek. Düzenleme yapılan bölgelerdeki mahalle sakinleri için de çok daha iyi bir yaşam alanı oluşturulacak” dedi. Çakın, “Şüphesiz, daha kaliteli konut ve yaşam bölgeleri, tüm hemşehrilerimizin en temel hakkıdır” ifadelesini kullandı.



‘Nefes alacağız’



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, konunun detaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “Kentimizde, insanımızın yaşamına değer katacak projelerimizi hayata geçirmek üzere titiz bir planlama süreci yürütmekteyiz. Bu kapsamda, şehrimizin kuzeyinde yer alan çarpık yapılaşmanın düzenlenmesi, mevcutta niteliğini kaybetmiş, fiziksel ve çevresel yönlerden bozulmuş, zamanla eskimiş, sosyal ve ekonomik açıdan dışlanmış olan kentsel alanların dönüştürülmesi için tarafımızca çalışma başlatılmıştır”



Kentte düzenli gelişme alanlarının planlandığının belirtildiği açıklamada, “Düzensiz yapılaşmaların yer aldığı bu alanların yeniden planlanması için, alanda yaşayan hak sahiplerinin yeni yapılaşma alanlarına taşınması ön görülmektedir. Nüfus yoğunluğu merkeden şehrin çeperine doğru kaydırılacak, düzenli kentsel gelişme alanları oluşturulacaktır. Kentsel dönüşüm uygulanması düşünülen konut alanlarının daha az yoğunluklu, ulaşım bağlantılarının çözüldüğü, şehrin nefes almasını sağlayacak alanlar olarak planlanması öngörülmektedir” denildi.