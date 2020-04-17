Çarşı müziği evlere geldi

Bodrum Belediyesi’nin girişimleriyle başlayan “Çarşı’ya gidemiyorsak, Çarşı’nın müziği bize gelir” projesi kapsamında ilk canlı yayında Bodrumlu Müzisyen Mehmet Aykoç müzikseverlerle sosyal medyada buluştu. Aykoç canlı yayına, söz ve müziği kendine ait, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı ‘Evinde kal’ şarkısı ile başladı, yine bu şarkıyla sonlandırdı. Yöresel türküler de seslendiren Aykoç, başta Bodrum Belediyesi olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.