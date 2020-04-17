BİST96.2490,41EURO7,54-0,04USD 6,950,54ALTIN384,150,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çarşı müziği evlere geldi
    ABONE OL
    17.04.2020 - 00:02 |

    Çarşı müziği evlere geldi

    Çarşı müziği evlere geldi

    Bodrum Belediyesi’nin girişimleriyle başlayan “Çarşı’ya gidemiyorsak, Çarşı’nın müziği bize gelir” projesi kapsamında ilk canlı yayında Bodrumlu Müzisyen Mehmet Aykoç müzikseverlerle sosyal medyada buluştu. Aykoç canlı yayına, söz ve müziği kendine ait, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı ‘Evinde kal’ şarkısı ile başladı, yine bu şarkıyla sonlandırdı. Yöresel türküler de seslendiren Aykoç, başta Bodrum Belediyesi olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

    New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
    daha fazla video için
    Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konserCorona virüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    Sıradaki Haber