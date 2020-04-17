17.04.2020 - 00:02 |
Çarşı müziği evlere geldi
Bodrum Belediyesi’nin girişimleriyle başlayan “Çarşı’ya gidemiyorsak, Çarşı’nın müziği bize gelir” projesi kapsamında ilk canlı yayında Bodrumlu Müzisyen Mehmet Aykoç müzikseverlerle sosyal medyada buluştu. Aykoç canlı yayına, söz ve müziği kendine ait, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı ‘Evinde kal’ şarkısı ile başladı, yine bu şarkıyla sonlandırdı. Yöresel türküler de seslendiren Aykoç, başta Bodrum Belediyesi olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.