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    HaberlerEge Haberleri Casper’in alnına kuş mu konmuş?
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Casper’in alnına kuş mu konmuş?

    Casper’in alnına kuş mu konmuş?

    AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Dirik Ailesi’nin sahibi olduğu ve alnında kuş figürü bulunan 20 aylık hamile at Casper, vatandaşın ilgi odağı oldu. ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor. Casper ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin evleri önünde kuyruk oluşturduğunu belirten Bilal Dirik, “Rahvan at sevdalısıyım. Bu atı 2- 3 aylıkken aldım. Doğumundan sonra antrenmanlara başlayacağız. Hedefimiz Rahvan at yarışlarında iyi dereceler elde edebilmek” diye konuştu. Casper ile çok iyi anlaştıklarını aktaran Hülya Dirik ise, “Onu küçükken görüp ok sevmiştim eşim de alıp bana sürpriz yaptı. Ellerimle kek yediriyorum, çok iyi anlaşıyoruz, peşimde dolaşıyor. Ailemizin bir parçası oldu. Doğum yapmasıyla birlikte altı kişi olacağız” ifadelerini kullandı. Ailenin küçük kızı Eflal Dirik de, “Atımızı çok seviyorum. Adını ablamHilal ile birlikte koyduk” dedi.
    -BAHATTİN ALBAYRAK DHA

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