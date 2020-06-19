Çatı restoran açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Lokal Çatı Restaurant kontrollü sosyal hayat düzenlemelerini tamamladı. Normalleşme sürecinde yeniden hizmete alınan Lokal Çatı Restaurant’ın misafirlerine hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Gastronomi ve mutfak sanatları eğitim veren bir kurum olarak önem verdiğimiz hijyen uygulamalarını daha da arttırarak misafirlerimize gönül rahatlığı ile yemek yiyebilecekleri bir ortam hazırladık. Yenilenen öğle yemeği menümüzle hizmet vermeye başladık” dedi.