Çatılar, enerji tesisine döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi, Uzundere Çok Amaçlı Salonu ve Çiğli Aile Danışma Merkezi’nin çatısına güneş paneli kurdu. Tesisler sayesinde yılda 140 tonluk karbondioksit salımının önüne geçilecek.

Yüzde 40 azaltacaklar

Bu dört tesisteki güneş panellerinden yılda toplam 280 bin kilovatsaat elektrik elde edilecek ve yılda 140 tonluk karbondioksit salımının önüne geçilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl imzaladığı İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi’yle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı içindeki seragazı emisyonlarını 2030’a kadar en az yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.

‘Dijital dönüşüm hızlandı’

SALGIN nedeniyle bu yıl ilk kez sanal olarak düzenlenen Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarı’nın değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye’nin ilk sanal fuarı olan organizasyonda konuşan Soyer, “Pandemi, fuarcılık alanında da dijital dönüşümü hızlandırdı” dedi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye’nin ilk sanal fuarıyla tarihe geçtiklerini belirtti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de “Dijital fuarcılıkta da Türkiye’ye rol model olduğumuz için mutluyuz” dedi.

‘Kardeş olalım’

Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Šeligo, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. İlk kez İzmir’e geldiğini söyleyen Primoz Šeligo, bilişim teknolojileri, sağlık turizmi ve kültürel alışverişin önemini vurguladı, Slovenya’nın Koper kentinden özellikle bu alanlarda çalışan bir delegasyonun İzmir’i ziyaret etmesi önerisinde bulundu, “En büyük ticari limanın bulunduğu Koper ile İzmir kardeş kent olabilir” dedi.