14.02.2020 - 00:00 |
Çatlak burunlu boksörden Türkiye ikinciliği
Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı’da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.
Antrenörü Hüseyin Aldı, deAyşe’nin yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Ayşe, ay yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.