Çatlak burunlu boksörden Türkiye ikinciliği

Antrenörü Hüseyin Aldı, deAyşe’nin yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Ayşe, ay yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.