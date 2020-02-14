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    HaberlerEge Haberleri Çatlak burunlu boksörden Türkiye ikinciliği
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    14.02.2020 - 00:00 |

    Çatlak burunlu boksörden Türkiye ikinciliği

    Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı’da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

    Çatlak burunlu boksörden Türkiye ikinciliği

    Antrenörü Hüseyin Aldı, deAyşe’nin yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Ayşe, ay yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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