Çehresi değişiyor

Son bir buçuk yıl içerisinde farklı mahallelerde 15 parkın ve yeşil alanın yapımını tamamlayan, 13 alanı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adagöl Mesire Alanı’nın yanı sıra 5 farklı noktada yapım ve yenileme çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan da Yakup Ziya Tan Parkı’nı bütünüyle yenilemek için kesintisiz mesai yapıyor. İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, spor amaçlı yürüyüş yolları ve oturma gruplarının da yer alacağı parkın otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve hayrat çeşmeleri de yenilenecek. Çalışmaların tamamlanması ile Yakup Ziya Tan Parkı, Kuşadalıların açık havada çocukları ile birlikte rahatça vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir alan haline gelecek.