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    HaberlerEge Haberleri Çekdar, Akigo’yu sırtında taşıyor
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    03.11.2020 - 00:01 |

    Çekdar, Akigo’yu sırtında taşıyor

    TFF 1. Lig’de mali ve idari krizlerden çıkamayıp transfer yasaklısı kadrosundan birçok ismi kaybeden Akhisar, son haftalarda çıkışa geçti.

    Çekdar, Akigo’yu sırtında taşıyor

    Çalkantılı geçen ligin ilk 6. haftasında tek galibiyetle yetinen Akigo, Bursaspor’u geçen hafta 2-1 yendikten sonra son sıradaki Eskişehirspor’u da deplasmanda tek golle geçti. Akhisar’da Bursaspor maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atarak galibiyeti getiren 22 yaşındaki Çekdar, Eskişehirspor önünde attığı golle üst üste ikinci kez takımına 3 puan kazandırdı.

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