Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na tahsisli Levent Marina’nın ihalesi, marina sosyal tesislerinde yapıldı. 10 teklifin verildiği ve ardından açık artırma usulüyle düzenlenen ihaleyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü kazandı. İZDENİZ’in yıllardır süren bağlama ve çekek yeri sorunu çözüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın düzenlediği Levent Marina kiralama ihalesini İZDENİZ kazandı.

15.tur sonunda İZDENİZ, aylık 480 bin liralık teklifle Levent Marina’yı beş yıllığına kiraladı. Sözleşme, birkaç gün içinde imzalanacak.

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in gemilerinin bağlama ve çekek yeri sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kiralamanın Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’ndan yapılmasının da ayrıca gurur verdiğini vurgulayan Soyer, “Bu şekilde ordumuza da katkımız olacağı için gururluyuz. Yıllardır atıl kalan bölgenin çehresini değiştireceğiz. Burada hem İZDENİZ işletmemizin ihtiyaçları giderilecek hem de oluşturacağımız sosyal, sportif ve akademik tesislerle kentimiz yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazanacak” dedi.

Ekolojik koridor

İzmir Büyükşehir, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergâh üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturuyor. Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 programı kapsamında hazırlanan ve 2.3 milyon euro hibe alınan Doğa Esaslı Çözümler projesinin uygulamalarından biri de Mavişehir’de başlatılıyor. Geçirimsiz yüzey kullanılmadan, doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlanıyor hem de dere çevresinde yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alan oluşturuluyor. 11 milyon 349 bin liraya mal olan çalışmalar Ağustos’ta tamamlanacak.