‘Çekim merkezi olacağız’

Karabağlar Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü ve çocuklarla buluşmak için gün sayan Nasrettin Hoca binası, hızla yeni görünümüne kavuşuyor. Tamamlandığında ‘Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’ adıyla hizmet verecek bina, yapılacak çalışmalarla yeşil bir dokuya kavuşacak. Sunduğu olanaklarla da çocukların yoğun ilgi göstereceği yerlerden biri olacak.



İzmir Kalkınma Ajansı’nın da yapımına destek verdiği Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde, çok işlevli salon, ofisler, interaktif atölyeler, çocuk kütüphanesi, okuma atölyesi, kafeterya, teras ve ebeveyn salonu bulunacak. Müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri, çocukların gelişimine katkı koyacak. Ayrıca Nasrettin Hoca Sahnesi’nde çocuklar, tiyatrodan kuklaya, baleden müziğe kadar birçok sanat dalıyla ilgilenebilecek.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 2 bin metrekarelik kapalı alanda aydınlatma, havalandırma, dekorasyon gibi çalışmaların sürdüğünü belirtti, binanın dış renginin de özel bir boya kullanılarak değiştirildiğini söyledi. İç düzenlemelerle eşzamanlı olarak dışarıda da yeşillendirme çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çalışmalar tamamlanmadığı halde şimdiden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Proje tamamlandığında eminim daha çok beğeni toplayacak. Bu binanın çocukların eğitimine, gelişimine katkı koyacak bir merkeze dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.



Geleceğe hazırlık



Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanı başında Aqua Yaşam Yüzme Havuzları bulunduğunu, bu ay sonunda da Karabağlar Gençlik Merkezi’nin yapım ihalesine çıkılacağını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Hedeflediğimiz gibi Karabağlar, emin adımlarla geleceğe hazırlanıyor. Uzundere Rekreasyon Alanı, İzmir’in çekim merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.