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    HaberlerEge Haberleri Çekip oynadığı film, ödül getirdi
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    22.09.2020 - 07:00 |

    Çekip oynadığı film, ödül getirdi

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden bu yıl mezun olan Çağıl Saydam, yalnız yaşayan bir kadının evde kendi kendine kurduğu diyalogları konu alan, “61 Sokak No 4” isimli filmiyle, 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden birincilikle döndü.

    Çekip oynadığı film, ödül getirdi

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden bu yıl mezun olan Çağıl Saydam, yalnız yaşayan bir kadının evde kendi kendine kurduğu diyalogları konu alan, “61 Sokak No 4” isimli filmiyle, 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden birincilikle döndü. Festival kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda ‘deneysel’ kategorisinde yarışan Saydam, kendi oynayıp yönettiği filmiyle ödüle layık görüldü. Saydam, “Eğitim gördüğüm alanda kendimi geliştirmek, kariyer yolculuğuma film sektöründe devam etmeyi hedefliyorum. Bu noktada aldığım ödül, bana mutluluk yanı sıra cesaret de verdi” dedi.

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