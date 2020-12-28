BİST1.4260.00EURO9.22-0.19USD7.590.07ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Çekişte’nin yağına coğrafi işaret
    ABONE OL
    28.12.2020 - 00:04 |

    ‘Çekişte’nin yağına coğrafi işaret

    ‘Çekişte’nin yağına coğrafi işaret

    İzmir Ödemiş’te yetişen ve geç olgunlaşan çekişte zeytininin yağına Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Soğuk sıkımla elde edilen zeytinyağına coğrafi işaret için başvuruda bulunduklarını belirten Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Rıfat Eriş. “Üç yıllık süreç mutlu sona ulaştı. Zeytinimiz geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun bir biçimde hissedilir. Coğrafi işaretle birlikte zeytinyağını ayrı paketleyip firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak

    Son dakika: Bakan Koca yine vurguladı: Aşı zorunlu olmayacak

    SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

    SGK'dan 24 ay maaş! Başvuru yapanlar...

    Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

    Çin menşeli Sinovac aşısı kime nasıl uygulanacak?

    Son dakika! Elazığ'da korkutan bir deprem daha

    Son dakika! Elazığ'da korkutan bir deprem daha

    Sıradaki Haber