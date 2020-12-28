‘Çekişte’nin yağına coğrafi işaret

İzmir Ödemiş’te yetişen ve geç olgunlaşan çekişte zeytininin yağına Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Soğuk sıkımla elde edilen zeytinyağına coğrafi işaret için başvuruda bulunduklarını belirten Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Rıfat Eriş. “Üç yıllık süreç mutlu sona ulaştı. Zeytinimiz geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun bir biçimde hissedilir. Coğrafi işaretle birlikte zeytinyağını ayrı paketleyip firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.