Çelenay’ın adı parkta yaşıyor

Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi’nin yan tarafında oluşturulan parka; 1968 ile 1989 yılları arasında Şemikler Muhtarlığı yapan ve 1990’da vefat eden Ali Çelenay’ın adı verildi. Törene Çelenay’ın ailesiyle birlikte; Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenay’ın adını yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tugay, “Karşıyaka’nın dört bir yanında bunun gibi daha pek çok park açacağız” diye konuştu.