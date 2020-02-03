Çelenk bıraktı

İzmir turuna dün de devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK’lı teröristlerce üç yıl önce Bayraklı Adliyesi’ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adliye binası önündeki anıtını ziyaret etti. Sekin’in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu.

l UMUT KARAKOYUN DHA