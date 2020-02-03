03.02.2020 - 00:02 |
Çelenk bıraktı
İzmir turuna dün de devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK’lı teröristlerce üç yıl önce Bayraklı Adliyesi’ne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adliye binası önündeki anıtını ziyaret etti. Sekin’in C kapısı girişinde bulunan anıtına çelenk bırakan Akşener, şehitler için dua okudu.
l UMUT KARAKOYUN DHA
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.