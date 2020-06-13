Cem Tınaz hocamız içimizi rahatlattı

Ülkemizde yavaş yavaş normalleşmeye yönelik atılan adımlarla birlikte, spora gönül veren birçok kişinin de aklında soru işaretleri olduğu bir gerçek.

Soruların içinde sporcu sağlığından, yaşanabilecek performans kayıplarına, ekonomik kaygılardan birçok farklı konuya onlarca başlık var. Ben de bu hafta bu sorulardan bazılarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Cem Tınaz’a yönelttim.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapan Dr. Cem Tınaz, alanında yaptığı çalışmalar ve tenis turnuvalarındaki idari görevleriyle, tenis sevgisini profesyonellikle buluşturan isimlerin başında yer alıyor. Dr. Tınaz, yüreklere su serpen yanıtlar verdi, “Tenis, koronavirüs bulaşı riskinin, diğer dallara göre en az olduğu spor. Bu nedenle eski günlere dönmesi, diğer branşlara göre çok daha hızlı olabilir” dedi.

Kovid-19 sürecinde Türk tenisinde yaşanan gelişmelere de değinen Tınaz, sözlerine şöyle devam etti: “Federasyon olarak, sporun küresel çapta durma noktasına geldiği bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilmek için çaba gösterdik. Antrenörlerimize, hakemlerimize ve velilerimize yönelik çevrimiçi eğitimler düzenledik. Şu anda tüm stratejilerimizi gözden geçiriyoruz.”



Spor okulları ve yaz kurslarının süreçten nasıl etkileneceği konusundaki soruma da sessiz kalmayan Tınaz, “İşin hem sportif boyutu hem de ticari boyutu var. Geçen yıllara oranla, kulüplere talebin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Yeni sporcuların yetişmesinde de elbette süreç olarak kayıplar yaşanması muhtemeldir. Yine de orta vadede daha fazla sporcunun yetiştiğini dahi görebiliriz” dedi.



Kortlarda dört sporcunun antrenman yapmasının serbest olmasına karşılık, çift maçlarının başlatılmamasını da değerlendiren Tınaz, “Bu bize gelen eleştirilerden biri. Özellikle bilinmesini isterim ki, antrenmanlarda, korttaki dört sporcu güvenli mesafelerde yer alabilir. Maçlardaysa bu mesafeyi ayarlamak mümkün değil. Kaldı ki, kuralların hepsi tavsiye niteliğinde. Günün sonunda koyduğumuz kuralların tamamı kulüp yöneticileri ve sporcuların vicdanlarına kalıyor. Kuralları, onları ve toplum sağlığını korumak için koyuyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum: Çarklar dönsün diye yeniden bir sürece girildi. Düşünün, NBA bile başlıyor, risk devam ediyor. Bir şeylerin başlamış olması riskin geçtiği anlamına gelmiyor. Kişisel tedbirlerimizi almamız lazım” dedi.



Tınaz, veteranlara da bir uyarıda bulundu. Bu kategorideki tenis sevdalılarının, korona sürecinde hareket eksikliği, sağlıksız beslenme gibi sorunlar yaşamış olmaları durumunda, yeniden korta dönüşlerde kendilerini çok fazla yormamalarını tavsiye etti.