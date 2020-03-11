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    HaberlerEge Haberleri CEMR imzası
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    11.03.2020 - 00:01 |

    CEMR imzası

    CEMR imzası

    Çiğli Belediyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması adına önemli bir adım daha attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, mecliste alınan kararla imzalandı. Başkan Utku Gümrükçü, “İmza attığımız her maddeyi hayata geçireceğiz” dedi.

    Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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