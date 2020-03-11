CEMR imzası

Çiğli Belediyesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması adına önemli bir adım daha attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, mecliste alınan kararla imzalandı. Başkan Utku Gümrükçü, “İmza attığımız her maddeyi hayata geçireceğiz” dedi.