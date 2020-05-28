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    HaberlerEge Haberleri Cemre Boncuk’a kavuştu
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    28.05.2020 - 00:05 |

    Cemre Boncuk’a kavuştu

    Minik Cemre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği yavru tavşana kavuştu. Sürpriz karşısında şaşıran küçük kız, “Ona çok iyi bakacağım” sözü verdi

    Cemre Boncuk’a kavuştu

    Manisa’da 6 yaşındaki Cemre Basatemur, CİMER üzerinden annesi Sevim Aktugan yardımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yavru tavşan talebinde bulundu. Küçük Cemre’nin bu talebi üzerine bilgi verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

    Bizim için sürpriz oldu

    İl Müdürü Metin Öztürk, yavru tavşanla birlikte Cemre’nin evine giderek sürpriz yaptı. Yavru tavşanı sevip okşayan Cemre, tavşanına, ‘Boncuk’ ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İl Müdürü Öztürk’e teşekkür eden Cemre, tavşanları çok sevdiğini ve ona güzel bakacağı sözünü verdi.

    Metin Öztürk, “Hayvan sevgisini bu yaştaki çocuklarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda CİMER’i de halkımızın kendisine yakın görmesi, küçük bir kızımın tavşan isteyecek kadar kendisini devlete yakın görmesi bizim için ayrıca memnuniyet verici bir durum” dedi. Cemre’nin annesi Sevim Aktugan da, “Ceren televizyonda izlemiş. Bir çocuk CİMER’den papağan istemişti. O da heveslendi. Biz de CİMER’e başvurduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hediyemiz geldi. Aslında hiç beklemiyordum sürpriz oldu” diye konuştu.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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