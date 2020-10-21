Cengiz Ergün ilk 10’a girdi

Araştırmaya 30 büyükşehir ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşlar katıldı. Manisalılar, ankette Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ün icraatlarına güvendiği yönünde oy kullandı. Yüzde 58’in memnun olduğu Ergün, 30 büyükşehir başkanı arasında ilk 10’da yer aldı.

Manisa’ya hizmet sevdası

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa’ya hizmet sevdasıyla çalıştıklarını ve şehrin kanayan yara haline gelmiş sorunlarının çözümüne yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Gece gündüz demeden çalıştık. Yaşanılabilir, nefes alınabilir bir kent inşa etmek ve gelecek nesillerimize temiz bir şehir bırakmanın çabası içinde olduk. Ayrım yapmadan ve hizmetin siyaseti olmaz anlayışımızdan ayrılmadan hizmet vermeye devam ettik. Bizlere güvenen Manisalılara teşekkür ediyorum” dedi.