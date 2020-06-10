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    10.06.2020 - 07:00 |

    Cennete davet

    Manisa’nın Saruhanlı İlçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bin 40 rakımlı dağın tepesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken 120 bin metrekare büyüklüğündeki Tepegöl’ün turizme açılması için çalışma başlatıldı.

    Cennete davet

    Manisa’nın Saruhanlı İlçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bin 40 rakımlı dağın tepesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken 120 bin metrekare büyüklüğündeki Tepegöl’ün turizme açılması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bölgede incelemelerde bulundu, “İlgili kurumlarla temasa geçtik. Planladığımız projenin hayata geçmesi halinde bölge cazibe merkezine dönüşecek” dedi. Tepegöl’de yabani inekler ile yılkı atları da yaşıyor.

    2 gün önce kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiAydın'ın Kuşadası ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
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