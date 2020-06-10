Cennete davet

Manisa’nın Saruhanlı İlçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bin 40 rakımlı dağın tepesinde yer alan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken 120 bin metrekare büyüklüğündeki Tepegöl’ün turizme açılması için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bölgede incelemelerde bulundu, “İlgili kurumlarla temasa geçtik. Planladığımız projenin hayata geçmesi halinde bölge cazibe merkezine dönüşecek” dedi. Tepegöl’de yabani inekler ile yılkı atları da yaşıyor.