Cennetin kapıları açıldı

Sokaktaki bakıma muhtaç 80 kedi ve köpekle ilgilenmeye başladı. Ancak bir süre sonra gürültü şikayetleri nedeniyle incelemeye alınan tesis mühürlendi. 25 köpeğe de kimlik belgeleri olmadığı için el kondu. Hemen harekete geçen Sert, eksik evrakları tamamladı ve cennetin kapılarını yeniden açtı.

10’u yavru, 20 köpeğe daha sahip çıkan Sert, “25 köpeğin karnelerini düzenleyip bana geriye verdiler. Madem bu karneler bu şekilde veriliyordu daha önce neden verilmedi? Köpeklerimi neden zorla aldılar? Bu hayvanlara sokakta baktığımızda da karşı çıkıyorlar. Burada hepsi çok mutlu. Kulübeleri ve ısıtıcıları var. Sürekli veteriner gelerek tedavilerini yapıyor. Şimdi 102 can dosta ev sahipliği yapıyoruz” dedi. l BURHAN CEYHAN DHA