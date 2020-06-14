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    HaberlerEge Haberleri Cennetten canlı yayın
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Cennetten canlı yayın

    Cennetten canlı yayın

    TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce (DKMP), 80 bin su kuşuna ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti’ne kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapılıyor.

    Güzellikler bir tık uzakta

    İzmir’in 25 kilometre kuzeybatısında bulunan Gediz Deltası’ndaki kuş cenneti, bakanlığın web sitesi üzerinden bir tıkla izlenebiliyor. Canlı belgesel izleme imkanı sunulan kuş cennetinde, bu zaman kadar 298 farklı kuş türü gözlemlendi. Dünyada nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, bozkır delicesi, Sibirya kazı ve boz kirazkuşu bu deltada hayatına devam ediyor.

    18 bin çift flamingonun valsi

    Bu dönemde üremek için deltayı tercih eden yaklaşık 18 bin çift flamingo ise görsel bir şölen sunuyor. DKMP Genel Müdür Yardımcı Mustafa Bulut, İzmir Kuş Cenneti’nin Türkiye’de flamingoların ürediği en önemli alanlardan birisi olduğunu söyledi. Gediz Deltası’nda özel yapay bir ada yapılarak flamingoların üremesinin sağlandığını anlattı. 

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