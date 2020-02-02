02.02.2020 - 00:01 |
CEO’lar kahvaltısı Arkas Holding’de
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Ceo’lar ile Kahvaltı” etkinliği Arkas Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşti.
İzmir iş dünyasının farklı sektörlerden yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte, kent gündemi ve genel ekonomi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, “KalDer İzmir’in 2020 odağı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini uygulamak olacak” diye konuştu.
Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı da, “Örnek bir liman yatırımını hayata geçirdik. Marport limanı ile birlikte yıllık 2.3 milyon TU kapasite ile Türkiye’nin en büyük limanlarından birini devreye aldık” dedi.
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.