CEO’lar kahvaltısı Arkas Holding’de

İzmir iş dünyasının farklı sektörlerden yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte, kent gündemi ve genel ekonomi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, “KalDer İzmir’in 2020 odağı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini uygulamak olacak” diye konuştu.

Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı da, “Örnek bir liman yatırımını hayata geçirdik. Marport limanı ile birlikte yıllık 2.3 milyon TU kapasite ile Türkiye’nin en büyük limanlarından birini devreye aldık” dedi.