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    27.11.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Cep telefonları hayata bağladı

    İZMİR’i vuran depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. Böylelikle AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sinyal alınan veya tarif edilen yerlerde yoğunlaştırdı.

    Cep telefonları hayata bağladı

    İZMİR’i vuran depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. Böylelikle AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sinyal alınan veya tarif edilen yerlerde yoğunlaştırdı. Depremden sonra, cep telefonları için geliştirilen ve yüksek ses çıkarmaya yarayan uygulamalara da talep arttı. İZMİR’i vuran depremde enkaz altında kalan çok sayıda kişinin yeri, cep telefonlarından kurulan iletişim ile tespit edildi. Böylelikle AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sinyal alınan veya tarif edilen yerlerde yoğunlaştırdı. Depremden sonra, cep telefonları için geliştirilen ve yüksek ses çıkarmaya yarayan uygulamalara da talep arttı. Depreme hazırlık olarak, herkesin cep telefonları şarjını sürekli dolu tutması, yardımcı uygulamaları yükleyip denemesi gerektiğini öneren İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kutluhan Erol, “Felaket anlarında telekomünikasyon sistemleri konuşma yoğunluğunu kaldıramıyor, bu nedenle internet üzerinden ya da sosyal medyadan iletişim kurmaya yarayan uygulamalar kullanılmalı. İnsanın çıkaramayacağı yükseklikte ses yayan uygulamalar da telefonda bulunmalı. Öte yandan çocuklar da cep telefonlarını kullanmayı bilmeli. Çünkü anne babaları erişemedikleri durumlarda onlar erişmek zorunda kalabilir” dedi. 

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