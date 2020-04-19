19.04.2020 - 00:00 |
‘Cep telefonlarına streç film sarılmalı’
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, cep telefonlarının çok sayıda virüs barındırdığını ifade etti. Pullukçu, “Koronavirüse karşı cep telefonları streç filmle sarılarak kullanılmalı” dedi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.