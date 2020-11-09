Cep telefonu, kas gücünü azaltıyor

Kayropraktist Umut Yasa, cep telefonlarının kas gücünü zayıflattığını belirtti. Cep telefonlarının da birer baz istasyonu olduğunu belirten Yasa, telefon ile temasın bile sağlığımızı anında olumsuz etkilediğini söyledi. Cep telefonunun yaydığı elektromanyetik alanın (EMA), insanın doğal manyetik alanını bozduğunu kaydeden Yasa, “Özellikle çocukların ve ergenlerin henüz gelişme çağında oldukları göz önüne alındığında cep telefonuyla uzun süre teması, duruş bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Yetişkinlerde ise fıtıklara ve eklemlerde dejenerasyonlara yol açıyor. Cep telefonuyla temas, kas kuvvetini ortalama yüzde 11-12 oranında azaltıyor” dedi.