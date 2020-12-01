01.12.2020 - 00:03 |
Cep yakmayan öneriler geldi...
Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Arif Hepbaşlı, enerji verimliğinin, yalıtımın ve bilinçli tüketimin ısıtma harcamalarında en büyük tasarruf etme yöntemi olduğunu söyledi.
Elektrikli cihazlarla ısınmanın, vatandaşlar için zahmetsiz olması nedeniyle bazı bölgelerde sıklıkla tercih edildiğini belirten Hepbaşlı, “Elektrikli soba diye bilinen ısıtıcılar, kullandığı her 1 kW elektrik gücü için ısıtılacak alana 1 saatte en fazla 1 kWh enerji verir. Bu cihazların kullanımı hem bütçemiz hem de enerji verimliliği açısından hiç iyi değildir. Klimalar veya ısı pompalarıyla ısınma tercih ediliyorsa mutlaka alacağınız cihazın COP yani etki katsayısı anlamına gelen değerine bakmanız gerek” dedi.