Çerçi ve Baybatur sorunları dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte koronavirüs dolayısıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Vatandaşla görüşen Çerçi ve Baybatur, istek ve ihtiyaçlarını sordu, kurallara uymalarını istedi. Başkan Çerçi, “Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi aramaları yeterli” dedi.