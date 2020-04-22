BİST97.6190EURO7,57-0,01USD6,980,01ALTIN377,45-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çerçi ve Baybatur sorunları dinledi
    ABONE OL
    22.04.2020 - 07:00 |

    Çerçi ve Baybatur sorunları dinledi

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte koronavirüs dolayısıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetledi.

    Çerçi ve Baybatur sorunları dinledi

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte koronavirüs dolayısıyla yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Vatandaşla görüşen Çerçi ve Baybatur, istek ve ihtiyaçlarını sordu, kurallara uymalarını istedi. Başkan Çerçi, “Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi aramaları yeterli” dedi.

    Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Sıradaki Haber