Çerçioğlu el uzattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dövizle birlikte artan yem fiyatlarından dolayı zor durumda kalan küçük ölçekli aile işletmelerinin yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir iştiraki Ege Yem aracılığıyla, Yenipazar ve Sultanhisar’ın ardından Koçarlı’da da yüzlerce üreticiye binlerce çuval besi ve süt yemi hibe edildi. Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Başkanvekili Barış Altıntaş, “Yem desteğimiz beş baş ve altında hayvanı olan üretici için çünkü desteklersek büyüyebilirler. Bu topraklarda küçük üreticiyi küstürdüğümüzde ülkeyi daha fazla dışa bağımlı hale getiririz. Bu da büyük tehlike arz ediyor. Aydın’dan bu meşaleyi yaktık, bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Küçük aile işletmelerinin yalnız bırakıldığını söyleyen vatandaş ise yem desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Mehmet Narinceli, “En son veresiyeyle yem aldım. Daha öncesinde böyle bir destek görmedik. İlk defa Başkan Özlem Çerçioğlu elini uzattı” dedi. Dört ineğinin sütüyle aile ekonomisine katkı yapmaya çalıştığını belirten Ayfer Kurt ise, “Ek gelir için yapıyoruz ama hayvan beslemek çok maliyetli. Büyükşehir’in desteği çok iyi geldi” diye konuştu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, her zaman Aydınlı üreticinin yanında olacaklarını dile getirdi.