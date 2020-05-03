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    HaberlerEge Haberleri Çerçioğlu, ilçeleri maskesiz bırakmadı
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    03.05.2020 - 00:04 |

    Çerçioğlu, ilçeleri maskesiz bırakmadı

    Çerçioğlu, ilçeleri maskesiz bırakmadı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi maske dağıtımına Efeler, Söke ve Nazilli’deki pazaryerlerinde devam etti. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri aralıksız sürdüren büyükşehir ekibi, pazaryerlerinde maske dağıtımına devam etti. Efeler’deki pazaryerlerinde, Söke Yenikent Pazaryeri ile Nazilli’deki Uzun Çarşı, Perşembe ve Yeni Mahalle pazaryerlerinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) personeliyle zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla 10 binlerce maskeyi vatandaşlara temin eden belediye çalışanları, maske dağıtımını şehiriçi otobüslerde de sürdürüyor. Dağıtılan maskelere bu kadar kolay ulaşılabildikleri için memnuniyetlerini belirten Aydınlılar, Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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