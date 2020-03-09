09.03.2020 - 07:00 |
Çerçioğlu’ndan mücadele çağrısı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlara emek mücadelesinin yanında şiddet ve cinayet olaylarına karşı da birlikte mücadele etme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, “Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.