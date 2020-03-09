Çerçioğlu’ndan mücadele çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlara emek mücadelesinin yanında şiddet ve cinayet olaylarına karşı da birlikte mücadele etme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, “Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır” diye konuştu.