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    HaberlerEge Haberleri Çerçioğlu’nu dinlediler
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    28.03.2020 - 00:03 |

    Çerçioğlu’nu dinlediler

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun koronavirüs salgınından dolayı yaptığı “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısına kulak veren Aydınlılar toplu taşıma kullanmamaya başladı.

    Çerçioğlu’nu dinlediler

    Belediye otobüslerini kullanan vatandaş sayısı yüzde 10’a düştü. 13 Mart’tan itibaren sefer sayılarının azaltılması talimatı verilen belediye otobüslerinin bu tarihte 25 bin olan yolcu sayısı dün itibarıyla 2 bin 400’e geriledi. Öte yandan Büyükşehir, önlemler kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin Ata Mahallesi Jandarma Caddesi’ndeki şantiyesinde “Dezenfeksiyon İstasyonu” kurdu. Uygulamanın ücretsiz olduğunu belirten Çerçioğlu, Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Vatandaş ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfekte istasyonumuzu kurduk” dedi.

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