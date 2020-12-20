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    HaberlerEge Haberleri Çeşme Belediyesi’nde sözleşme sevinci
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    20.12.2020 - 00:04 |

    Çeşme Belediyesi’nde sözleşme sevinci

    Çeşme Belediyesi ve DİSK/Genel-İş Sendikası 4 No’lu Şubesi arasında belediyede görev yapan 330 personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

    Çeşme Belediyesi’nde sözleşme sevinci

    2 yıl süreli sözleşmeyle işçilerin günlük taban ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığını belirten Başkan Ekrem Oran, “Bugün, imkanlarımızın yettiği çerçevede en iyi sözleşmeyi imzalıyoruz. Birlikte çok çalışıp, işimizi, aşımızı büyütecek, büyük işler başaracağız. Bir ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi.
    Disk Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da her zaman işçinin ve emeğin yanında yer alarak, işçilere hakkını teslim eden Başkan Oran’a teşekkür etti.

    Nakdi yardımlar

    Kasım 2021’e kadar geçerli olacak TİS ile aile, çocuk ve öğrenim yardımları yapılacak. Giyim, koruyucu eşya ve gıda yardımı maddelerinin yanı sıra işçilere 400 lira yakacak yardımı verilecek. Doğan her çocuk için 500 lira doğum yardımı, evlenenlere 750 lira evlilik yardımı gibi yardımlar olacak. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce da 10 günlük yevmiye verilecek.

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