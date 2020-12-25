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    HaberlerEge Haberleri Çeşme Belediyesi’ne sekiz yeni araç
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    25.12.2020 - 07:00 |

    Çeşme Belediyesi’ne sekiz yeni araç

    Çeşme Belediyesi araç filosuna Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, ulaşım biriminde ve genel hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 8 adet yeni araç ekledi.

    Çeşme Belediyesi’ne sekiz yeni araç

    Çeşme Belediyesi araç filosuna Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, ulaşım biriminde ve genel hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 8 adet yeni araç ekledi. Vatandaşa daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Ekrem Oran, “Belediyenin öz kaynaklarını artırmak düşüncesinden yola çıkıp büyük bir adım attık. 3 adet çöp kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 1 adet otobüs, 2 adet doblo ve 1 adet binek araç hizmete alındı” diye konuştu.

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