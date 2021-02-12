Çeşme, büyüyor

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 2021 yılı başında nüfusun 46 bin 93’e ulaştığını açıkladı. ‘Adresim Çeşme’ kampanyası başlamadan önce nüfusun 44 bin olduğunu kaydeden Oran, “Nüfusumuz giderek artıyor. Hedefimiz olan 50 bin rakamını yakalayana kadar kampanyamız devam edecek” dedi.

Pandemi sürecinde yazlığı olan vatandaşların memleketlerine dönmediklerini, şu anki nüfus oranının yaklaşık 200 bin olduğunu belirten Oran, “Çeşme’de yazlığı olan ve yılın birçok zamanı burada yaşamayı tercih eden vatandaşlarımızı ikametlerini Çeşme’ye alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.