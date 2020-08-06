Çeşme doldu taştı

İlçenin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, “Bayram için arkadaşlarımı getirdim. Ama pişman oldum. Bu kadar kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Beachlerde de yer yok” diye konuştu.



Doluluktan memnunuz



Dost Pide’nin işletmecilerinden Selim Akbaykal, “Bayram tatiliyle işlerimiz daha da arttı. Çok memnunuz” dedi. Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, “Bayram öncesi doluluklarımız, hafta içi yüzde 30-40, hafta sonlarında da yüzde 60-70’lerdeydi. Bayramla birlikte doluluk oranımız yüzde 85-90’lara ulaştı” dedi.