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    29.03.2020 - 00:06 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme esnafı acil destek bekliyor

    Kredi imkanlarından yararlanamadıklarını belirten ÇESO Başkanı Osman Köfüncü, devlet yetkililerine çözüm çağrısı yaptı. Üyelere de, “Zor günleri el birliğiyle aşacağız” mesajı verdi

    Çeşme esnafı acil destek bekliyor

    Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla açıklanan destekler, Çeşme esnafa can suyu olmadı. 25 bin liraya kadar olan kredi imkanından faydalanamadıklarını belirten Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, “İpotek şartının kaldırılması gerekiyor. İşyeri kapalı olanlara kira yardımı, zor durumdakilere en az asgari ücret tutarında destek bekliyoruz” dedi. Anayasa’nın 173. maddesindeki, “Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır” ifadelerine değinen Köfüncü, “Krediye erişemeyen ve yaşı gereği işinin başında duramayan üyelerimizin acil devlet desteğine ihtiyacı var” diye konuştu. Esnafa da, “Bana ulaşın, sorunlarınızı bildirin. birbirimize sarılarak, bu zor günleri aşacağız” mesajı veren Köfüncü, şöyle devam etti:

    Sorunlarınızı anlatın

    “Bu zor günleri, el birliği ve dayanışma ile atlatacağımıza olan inancımız tam. Mühim olan moralimizi bozmadan, birbirimize kenetlenerek, birbirimize destek olarak ve konulan kurallara uyarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek. Elbetteki bu sıkıntılar geride kalacak. Bu süreçte oda olarak sizlerden bazı beklentilerimiz var. Çoğu mesleklerde yaşanan sıkıntıları ve size birebir iletilen sorunları bize bildirin. Bizler, sizlerden gelen ve bizlerin gördüğü sorun ve önerileri, bir üst kurulumuza aktaralım. Bir kardeşiniz ve yol arkadaşınız olarak, bana her an ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum.”

     

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