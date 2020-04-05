Çeşme esnafından dilekçe

Oda Başkanı Osman Köfüncü imzalı dilekçede, talepler şöyle sıralandı:



“25 bin lira krediden, KOSGEB ve Esnaf Kefale’tten beş yıl içerisinde kredi çekenler yararlanamıyor. Elektrik faturalarında 3 yılın ortalaması alınıp fatura edilecek ancak kapalı kalmış işyerlerinde mağduriyet yaşanacak.Vergi, KDV vb. ödemelerin 3 ay süre ile ötelenmesi, salgının uzaması halinde, iş yapamayan esnaf için bir çözüm teşkil etmiyor. Günlük kazanç ile idare edilen esnafa da çareler üretilmeli. Beklentimiz, siyasilerle yapılacak toplantılarla, esnafın yükümlülüklerinin bir süre askıya alınması ve kira yardımı.”