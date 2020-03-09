09.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
Çeşme ile Buca buluştu
İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3. aşama toplantısında, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nda (YÖGK) yer alan Çeşme ile Buca, İzmir’deki Yerel Yönetim Yapıları Buca Danışma Toplantısı’nda Whydham Özdilek’te buluştu.
İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3. aşama toplantısında, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nda (YÖGK) yer alan Çeşme ile Buca, İzmir’deki Yerel Yönetim Yapıları Buca Danışma Toplantısı’nda Whydham Özdilek’te buluştu. Buca Kaymakamı Faik Arıcan, “Ülkemizde, proje kapsamında pilot yerler tespit ediliyor” dedi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, STK’ların görüş ve önerilerinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.