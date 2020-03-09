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    HaberlerEge Haberleri Çeşme ile Buca buluştu
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    09.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme ile Buca buluştu

    İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3. aşama toplantısında, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nda (YÖGK) yer alan Çeşme ile Buca, İzmir’deki Yerel Yönetim Yapıları Buca Danışma Toplantısı’nda Whydham Özdilek’te buluştu.

    Çeşme ile Buca buluştu

    İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3. aşama toplantısında, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu’nda (YÖGK) yer alan Çeşme ile Buca, İzmir’deki Yerel Yönetim Yapıları Buca Danışma Toplantısı’nda Whydham Özdilek’te buluştu. Buca Kaymakamı Faik Arıcan, “Ülkemizde, proje kapsamında pilot yerler tespit ediliyor” dedi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, STK’ların görüş ve önerilerinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

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