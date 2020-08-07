Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı oldu

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı, yerine İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı. Kara’nın görevden alınmasında, bayram tatilinde salgın önlemlerine dikkat edilmemesi, turiste uygulanan fahiş fiyatlar ve yabancı mankene darp olayının etkisi olduğu iddia edildi. Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığı’na getirildi.

184 kişilik ekip

Öte yandan Çakıcı, yeni görevinde ilk denetimlerini gerçekleştirdi. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edip vatandaşa uyarılarda bulunan Çakıcı, “500 bin kişi ilçemizde tatil yapıyor. İlçe genelinde 184 personelle denizde ve karada denetimler yapılıyor. Kurallara uymayan, ısrar eden kişilerle ilgili bazı yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyoruz” dedi.