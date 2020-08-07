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    HaberlerEge Haberleri Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı oldu
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    07.08.2020 - 00:04 |

    Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı oldu

    Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı oldu

    Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı, yerine İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı. Kara’nın görevden alınmasında, bayram tatilinde salgın önlemlerine dikkat edilmemesi, turiste uygulanan fahiş fiyatlar ve yabancı mankene darp olayının etkisi olduğu iddia edildi. Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığı’na getirildi.

    184 kişilik ekip

    Öte yandan Çakıcı, yeni görevinde ilk denetimlerini gerçekleştirdi. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup  uyulmadığı kontrol edip vatandaşa uyarılarda bulunan Çakıcı, “500 bin kişi ilçemizde tatil yapıyor. İlçe genelinde 184 personelle denizde ve karada denetimler yapılıyor. Kurallara uymayan, ısrar eden kişilerle ilgili bazı yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyoruz” dedi.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
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