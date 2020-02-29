Çeşme Limanı’nda hareketli saatler

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereğince ISPS Kod kapsamındaki tatbikata; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erdem Beken, TCSG 24 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı İhsan Çağrı Ekim, Gümrük Müdürü Yusuf Kurt, Ulusoy Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, Ulusoy Liman Güvenlik Sorumlusu Kemal Sarıgül katıldı.



Senaryo gereği teröristler, terminal binasına ve gemiye binerek personeli etkisiz hale getirip, gemi kaptanını da rehin alırken, teröristler telsizle bağlantı kurarak amaçlarını söylediler.



Etkisiz hale getirdiler



Tatbikatın son bölümünde, polis ekipleri operasyon başlatarak, teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirdi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, telsizle tatbikatın sona erdiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.