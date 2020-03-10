‘Çeşme projesinin eşi benzeri yok’

Proje için dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapıldığını söyleyen Ersoy, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi turizm projelerinden birinin hazırlandığına dikkat çekti, “Dünyada başarılı olan projeleri inceliyoruz onların doğru olan kısımlarını bu projeye yansıtıyoruz. Denenmiş fakat başarısız olan kısımları ise bu projeden uzaklaştırıyoruz. Aslında dört dörtlük bir çalışma oluyor. Amaç bugünün değil, gelecek 50 yıla uygun bir konsept yaratmak” dedi.

‘Bu toplantı önemli’

Bakan Ersoy, Ege turizminin Türkiye genel turizm pastasından hak ettiği değeri alması için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda Ege turizm merkezlerini Çeşme ve Didim etabı olarak iki proje halinde geliştirdiklerini kaydetti. Ege’nin başkentinin İzmir olduğunu düşünerek projenin genel tanıtımını İZTO ile yaptıklarını kaydeden Ersoy, “Sivil toplum kuruluşlarının da hepsini davet ettik. Bundan sonraki paylaşımları, Çeşme’de toplantı düzenleyerek yapacağız. Bu toplantı bütün önyargıların kırılması açısından önemliydi” dedi.

‘Ekstra yük getirmeyeceğiz’

Projenin henüz ham olduğunu ve geliştirildiğini söyleyen Ersoy, plan aşamasına geçmeden önce Ege turizminde söz sahibi herkesin görüşlerini almak istediklerini ifade etti. Fikirlerin projeye katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle devam etti: “Bu bir siyaset üstü projedir. Ege için doğru olanların yapılması gerekiyor. Herkesin bu şekilde yaklaşmasını ve ‘kafadan karşıyız’ diye yaklaşmayıp bizi dinlemelerini istiyoruz. Varsa doğru fikirleri zaten dikkate alacağız. Bölge insanıyla birlikte söz sahibi olması gereken insanlarla birlikte projeyi geliştirmek istiyoruz. Projenin detayları açıklandıkça tamamen Ege’nin kültürüne ve yapısına uygun bir proje olduğunu göreceksiniz. Dünyada örnek olacak parmak ile gösterilecek bir proje hazırlanıyor.”

Bakan Ersoy, Mayıs ayının sonuna kadar, içinde yabancı danışmanların ya da mimarların olduğu bir proje grubu oluşturacaklarını, ardından projeyi aşamalı bir şekilde plana aktaracaklarını dile getirdi, “Genel bütçeye, yatırımcıya ve belediyelere ekstra bir yük getirmeyeceğiz” diye konuştu. l NEVRA UÇKAÇ DHA