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    HaberlerEge Haberleri ‘Çeşme, sezona hazır’
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    03.06.2020 - 07:00 |

    ‘Çeşme, sezona hazır’

    Bir televizyon programının konuğu olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, salgına karşı aldıkları önlemleri anlattı.

    ‘Çeşme, sezona hazır’

    Bir televizyon programının konuğu olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, salgına karşı aldıkları önlemleri anlattı. Oran, “Benim büyük ailem dediğim Çeşmeliler, çok tedbirli ve dikkatli davrandı. Daha şehirlerarası kısıtlama gelmeden Çeşme’ye girişin önünü almış olduk. Bu kapsamda da, Çeşme’de, şu anda vakamız yok. Bugüne kadar yoğun bakım vakası da yaşamadık. Hastalarımız oldu, ama iyileşti” şeklinde konuştu.
    Esnafa eğitim veriliyor
    Çeşme’deki bütün işletmelerin kontrollü yeni normal hayata hazır olduğunu ifade eden Oran, “Çıkan genelgelerle ilgili eğitimleri Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte veriyoruz. Bütün işletmelerimizi, otellerimizi ve ulaşım araçlarımızı, belediye olarak ücretsiz dezenfekte ediyoruz. Hijyen Kurulu’muzu kurduk. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde hem ateş ölçümü yapıyoruz, hem de maskesiz olan vatandaşlarımıza maske veriyoruz” diye konuştu. Başkan Oran, süreç olumlu ilerlerse Çeşme Festivali’ni eylülün ikinci yarısında yapacaklarını kaydetti.

    MEsafe halatları

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen bazı kısıtlamaların normalleşme adımları doğrultusunda kaldırılmasının ardından halk plajlarında da belirli düzenlemeler yapıldı. Denize girme kısıtlamasının kalkmasının ardından Çeşme Belediyesi, Ilıca Plajı’na sosyal mesafe halatları çekti. Kum temizliği, yenilenen duş kabinleri ve tuvaletlerin ardından vatandaşlar da denize girmek için güneşli ve sıcak havayı beklemeye başladı.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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