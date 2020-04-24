24.04.2020 - 00:04 |
Çeşme sokakları kırmızı beyaz
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar için yüzlerce araçla kortej düzenleyerek tüm sokakları gezen Çeşme Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.
Sokaklar, bayraklarla donatıldı. Başkan Ekrem Oran, “Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.