10.05.2020 - 00:03 |
Çeşme yaza hazırlanıyor
Çeşme Belediyesi, bir taraftan koronavirüs ile mücadele çalışması yürütürken, diğer yandan da yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Belediyenin sosyal medya sayfasında yapılan temizlik çalışmalarından fotoğraflar ve Başkan Ekrem Oran’ın şu mesajı paylaşıldı:
“Değerli vatandaşlarımız için yaz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Türkiye’nin en güzel Plajı Ilıca Plajımız başta olmak üzere, Altınkum, Delikli Koy, Çark Plajı, Tekke Plajı, Kocakarı Plajı, Çatal Azmak, Pırlanta ve tüm plajlarımızı temizliyoruz. Güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.”
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.