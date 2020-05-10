Çeşme yaza hazırlanıyor

Çeşme Belediyesi, bir taraftan koronavirüs ile mücadele çalışması yürütürken, diğer yandan da yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Belediyenin sosyal medya sayfasında yapılan temizlik çalışmalarından fotoğraflar ve Başkan Ekrem Oran’ın şu mesajı paylaşıldı:

“Değerli vatandaşlarımız için yaz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Türkiye’nin en güzel Plajı Ilıca Plajımız başta olmak üzere, Altınkum, Delikli Koy, Çark Plajı, Tekke Plajı, Kocakarı Plajı, Çatal Azmak, Pırlanta ve tüm plajlarımızı temizliyoruz. Güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.”