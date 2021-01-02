BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çeşme, yılbaşını huzurla karşıladı
    ABONE OL
    02.01.2021 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme, yılbaşını huzurla karşıladı

    Yılbaşı yasağı öncesi çok sayıda yazlıkçı Çeşme’ye akın etti. Sokaklarda ve otoparklarda yoğunluk arttı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, 300’ü aşkın personeliyle görevinin başındaydı

    Çeşme, yılbaşını huzurla karşıladı

    Dört günlük kısıtlama öncesinde çok sayıda yazlıkçı Çeşme’ye akın etti. Yılbaşı eğlencelerinin yasaklanması nedeniyle otellere rağbet azaldı, çok sayıda villa yılbaşı tatili için kiralandı. Çok sayıda yazlıkçı da evlerine geldi. Sokaklarda ve otoparklarda araç yoğunluğu arttı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tedbirlerini sıklaştırdı.
    Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir’den gelen takviyelerle birlikte 300’ü aşkın personelle yılbaşı mesaisine başladı. Emniyet teşkilatı olarak Çeşme’nin güvenliğini ve huzurunu sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu belirten İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, “Yasak sürecince huzuru bozacak hiçbir harekete izin vermeyeceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Aile hekimleri Kovid-19 mağduru

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Son dakika... Virüsten kaçış! İstanbul uyarısı: Yüzde 10...

    Sıradaki Haber