Çeşme, yılbaşını huzurla karşıladı

Dört günlük kısıtlama öncesinde çok sayıda yazlıkçı Çeşme’ye akın etti. Yılbaşı eğlencelerinin yasaklanması nedeniyle otellere rağbet azaldı, çok sayıda villa yılbaşı tatili için kiralandı. Çok sayıda yazlıkçı da evlerine geldi. Sokaklarda ve otoparklarda araç yoğunluğu arttı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tedbirlerini sıklaştırdı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü, İzmir’den gelen takviyelerle birlikte 300’ü aşkın personelle yılbaşı mesaisine başladı. Emniyet teşkilatı olarak Çeşme’nin güvenliğini ve huzurunu sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu belirten İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, “Yasak sürecince huzuru bozacak hiçbir harekete izin vermeyeceğiz” dedi.