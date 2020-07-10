Çeşme’de ‘Adamın Dibi’ diyecek

İşletmenin sahibi Uras Sökmez, “Zor bir dönem geçiren halkımıza biraz moral vermek için, Bülent Serttaş gibi değerli bir sanatçıyla güzel bir başlangıç yapıyoruz” dedi. Yeni imajıyla oyuncu George Clooney’e benzetilen Bülent Serttaş, “Çeşmelilere en güzel parçalarımla sesleneceğim, dostlarımı bekliyorum” dedi.