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    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de ‘Adamın Dibi’ diyecek
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    10.07.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Çeşme’de ‘Adamın Dibi’ diyecek

    Karantina döneminde sakallarını uzatan ve klip çeken Bülent Serttaş, Çeşme Ayayorgi Koyu’ndaki Aramızda Kalsın’da 10 Temmuz 2020 Cuma akşamı sahneye çıkacak.

    Çeşme’de ‘Adamın Dibi’ diyecek
    YUSUF ÇINAR

    İşletmenin sahibi Uras Sökmez, “Zor bir dönem geçiren halkımıza biraz moral vermek için, Bülent Serttaş gibi değerli bir sanatçıyla güzel bir başlangıç yapıyoruz” dedi. Yeni imajıyla oyuncu George Clooney’e benzetilen Bülent Serttaş, “Çeşmelilere en güzel parçalarımla sesleneceğim, dostlarımı bekliyorum” dedi. 

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