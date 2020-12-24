Çeşme’de bir eksik daha gideriliyor

Çeşme’de bir ilke imza atıp ilçenin ilk kapalı pazaryerini hayata geçirmek için kollarını sıvayan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Tamamen kendi imkanlarımızla yapacağımız Reisdere Kapalı Pazaryeri’nin arazisini 709 bin lira bedelle satın aldık. Çok yakın zamanda çalışmalar başlıyor. Tesiste bir kapalı bir de açık düğün salonu bulunacak” dedi.

Bölgenin önemli bir eksiğinin kapatılması için işbirliği yapan ve arsanın satışına onay veren TOKİ Başkanı ve yetkililerine teşekkür eden Oran, “Çözülemeyen bir çok sorunu çözdük ve çözmeye devam edeceğiz. Çeşme’ye böyle değerli ve önemli bir yapı bırakacak olmak gurur verici. Çeşme Aileme görev sürem boyunca daha birçok kalıcı eser bırakmak, eksiklerimizi tamamlamak, Çeşme’nin marka değerini büyütmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağım” diye konuştu.