BİST1.4180.90EURO9.31-0.15USD7.63-0.02ALTIN459.710.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çeşme’de bir eksik daha gideriliyor
    ABONE OL
    24.12.2020 - 00:05 |

    Çeşme’de bir eksik daha gideriliyor

    Çeşme’de bir eksik daha gideriliyor

    Çeşme’de bir ilke imza atıp ilçenin ilk kapalı pazaryerini hayata geçirmek için kollarını sıvayan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Tamamen kendi imkanlarımızla yapacağımız Reisdere Kapalı Pazaryeri’nin arazisini 709 bin lira bedelle satın aldık. Çok yakın zamanda çalışmalar başlıyor. Tesiste bir kapalı bir de açık düğün salonu bulunacak” dedi.

    Bölgenin önemli bir eksiğinin kapatılması için işbirliği yapan ve arsanın satışına onay veren TOKİ Başkanı ve yetkililerine teşekkür eden Oran, “Çözülemeyen bir çok sorunu çözdük ve çözmeye devam edeceğiz. Çeşme’ye böyle değerli ve önemli bir yapı bırakacak olmak gurur verici. Çeşme Aileme görev sürem boyunca daha birçok kalıcı eser bırakmak, eksiklerimizi tamamlamak, Çeşme’nin marka değerini büyütmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağım” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Son dakika... Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

    Sıradaki Haber