Çeşme’de dayanışma

Çeşme Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşıladı. Mobil halk ekmek araçları ile ekmek dağıtıldı. Zabıta ekipleri ile birlikte fırınları denetleyen Başkan Ekrem Oran, “Sokak sokak dolaşıp ihtiyacı olan vatandaşa ücreti karşılığında ekmek ulaştırdık. Dayanışma ile bugünleri aşacağız” dedi.