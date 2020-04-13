13.04.2020 - 00:01 |
Çeşme’de dayanışma
Çeşme Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşıladı. Mobil halk ekmek araçları ile ekmek dağıtıldı. Zabıta ekipleri ile birlikte fırınları denetleyen Başkan Ekrem Oran, “Sokak sokak dolaşıp ihtiyacı olan vatandaşa ücreti karşılığında ekmek ulaştırdık. Dayanışma ile bugünleri aşacağız” dedi.
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.